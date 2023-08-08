Bursa'da feci kaza: Emniyet kemeri takmayan gençler yola savruldu Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki toprak yükseltiye çarpıp takla attı. Kaza sırasında araçtan savrulan 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Polisin yaptığı ilk incelemede otomobilde bulunan 4 kişinin de emniyet kemerinin takılı olmadığı saptandı.

DHA

Bursa'dan Orhangazi istikametine seyir halinde olan Abidin Çavdar (22) yönetimindeki 16 BAD 950 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Otomobil metrelerce sürüklenmesinin ardından yol kenarındaki toprak yükseltiye çarparak takla attı.

3'ü yola savruldu

Kaza sırasında otomobil sürücüsü Abidin Çavdar ile yolcu koltuğunda oturan arkadaşları Berke Can Darı, Onur Şenol (21) ve Eren Kaya (21), araçtan fırlayarak yola savruldu.

Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sürücü olay yerinde can verdi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Abidin Çavdar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk acı haber Onur'dan geldi

Yaralanan Berke Can Darı Orhangazi Devlet Hastanesi’ne, Onur Şenol ve Eren Kaya ise Gemlik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Durumu ağır olan Onur Şenol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eren de kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve Gemlik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Eren Kaya da, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emniyet kemeri takılı değildi

Öte yandan polis, takla atan otomobilde yaptığı ilk incelemede, araçta sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanmadığını tespit etti.

Bazı emniyet kemerlerinin koltuk arkasından çekilerek takılı olduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.