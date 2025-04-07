Bursa'da feci trafik kazası: 1 ölü

DHA

Bursa'dan yola çıkarak gece saatlerinde Orhangazi-İzmir otoyolu üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü Ali Arda Balkan, Çağlayan Mahallesi mevkiinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçıların kontrolünde, Ali Arda Balkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 YARALI

Yaralanan Şilan M. (22), Sude Ö. (22) ve Ahmet O. (22) ise ambulansla kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.