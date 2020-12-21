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- Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
- AA
- 21.12.2020 - 09:58
- Güncelleme : 21.12.2020 - 09:59
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, kentte firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki baskınlarda örgütle bağlantılı kurum çalışanları, ihraç edilen öğretmen ve memurların da aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı.
Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.