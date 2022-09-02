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    Bursa'da fidye çetesi çökertildi

    Bursa'da iki kardeşi ve ortağını kaçırıp 15 milyon TL para isteyen 5 fidyeci tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 09:36
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    Bursa'da fidye çetesi çökertildi

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki D.A.ve kardeşi 21 yaşındaki D.A. iş yerlerinden çıkarak lüks otomobile bindiği sırada plakasız araç ile gelen 5 kişi tarafından silah zoruyla kaçırıldı.

    Kardeşleri tehdit ederek birlikte iş yaptıkları M.A.K.’nin evinin adresini öğrenen şüpheliler, onu da alıp zorla aynı otomobile bindirdi.

    Şüphelilerden Ahmed Sakın ve Ramazan Sakın, kardeş D.A.’yı farklı bir araca bindirerek kaçırdı.

    Orman yolunda polisler durdurdu

    D.A.’nın hayatına karşılık ağabey D.A. ile ortakları M.A.K.’den 15 milyon TL fidye isteyen şüpheliler D.A. ile M.A.K.’yi Osmangazi ilçesi İsmetiye mevkinde ormana götürmek için yola çıktı.

    Eski Gemlik Yolu Caddesi’nde rutin yol kontrolü uygulaması yapan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus ekipleri şüpheli İbrahim Halil Yalçın, Bover Sadeba ve Muhammed Ali Bilgin ile kaçırılan D.A. ve M.A.K.’nin içinde bulunduğu otomobili durdurdu.

    Araçta bulunanların hareketlerinden şüphelenen ekipler onları araçtan indirdi. Bu sırada polis ekiplerine olayı anlatarak kaçırıldıklarını söyleyen D.A. ile M.A.K. yardım istedi. 3 şüpheliyi gözaltına alan ekiplerin araçta yaptığı aramada da 1 adet tabanca ele geçirildi.

    Bursa'da fidye çetesi çökertildi ViDEO

    Bursa fidye

    Rehin tutulan kardeşler kurtarıldı

    Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçırılan D.A.’nın rehin tutulduğu adresi tespit etti. Düzenlenen operasyonda D.A. kurtarılırken, Ahmed Sakın ve Ramazan Sakın yakalandı.

    DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan İbrahim Halil Yalçın, Bover Sadeba, Muhammed Ali Bilgin, Ahmed Sakın ve Ramazan Sakın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa fidye

    Bursa fidye

    Bursa fidye

    Bursa fidye

    Bursa fidye

    Bursa fidye


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