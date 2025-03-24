Bursa'da firari hükümlü 3 yıl sonra yakalandı

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 33 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari olan hükümlünün yakalanması için harekete geçti.

İnegöl'de 11 kişiyi yurt dışına çıkış kolaylığı sağlayacağı vaadiyle 2 milyon lira dolandırıp, Karadağ'a kaçan Hazal Eren B.'nin ilçede olduğunu tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari olan hükümlü, Süleymaniye Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

TUTUKLANDI

Kendisini 'Onur' adıyla tanıtan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.