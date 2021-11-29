Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeni ile Nilüfer ilçesinde metro seferlerinde aksamalar yaşandı. Tahliye edilen yolcular, otobüsler ile taşındı.

Bursa'da 3 gündür süren ve etkisini daha da artıran fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Toplu taşımada, olumsuz hava şartları nedeni ile aksamalar yaşandı.

Uçan bir çatı, tramvay durağındaki tellere takıldı.

SEFERLER 1 BUÇUK SAAT DURDU

Nilüfer ilçesindeki Üniversite, Batıkent, Yüzüncüyıl ve Özlüce istasyonları arasındaki metro seferleri, yaklaşık 1 buçuk saat durdu.

Metrodaki yolcular, tahliye edilerek otobüslerle taşındı.

Bursa’da fırtına, metro seferlerini durdurdu VİDEO



YOLCULAR RAYLARDA YÜRÜDÜ

Yolcuların metro raylarında yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arızanın giderilmesi ile seferler yeniden normalde döndü.