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    Bursa’da fırtına, metro seferlerini durdurdu

    Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeni ile Nilüfer ilçesinde metro seferlerinde aksamalar yaşandı. Tahliye edilen yolcular, otobüsler ile taşındı.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 17:18
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 17:24
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    Bursa’da fırtına, metro seferlerini durdurdu

    Bursa'da 3 gündür süren ve etkisini daha da artıran fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

    Toplu taşımada, olumsuz hava şartları nedeni ile aksamalar yaşandı.

    Uçan bir çatı, tramvay durağındaki tellere takıldı.

    SEFERLER 1 BUÇUK SAAT DURDU

    Nilüfer ilçesindeki Üniversite, Batıkent, Yüzüncüyıl ve Özlüce istasyonları arasındaki metro seferleri, yaklaşık 1 buçuk saat durdu.

    Metrodaki yolcular, tahliye edilerek otobüslerle taşındı.

    Bursa’da fırtına, metro seferlerini durdurdu VİDEO

    YOLCULAR RAYLARDA YÜRÜDÜ

    Yolcuların metro raylarında yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Arızanın giderilmesi ile seferler yeniden normalde döndü.

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