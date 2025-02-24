Bursa'da fuhuş çetesi çökertildi

İHA

Güvenlik güçleri, suç ve suçluya geçit vermiyor.

Ülke genelinde fuhuş suçu işleyen şüphelilere yönelik bir çalışma daha gerçekleştirildi.

Operasyonun adresi bu defa Bursa oldu.

FUHUŞ ÇETESİ TAKİBE ALINDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş çetelerine yönelik çalışma başlatıldı.

Geniş çaplı süren soruşturmada ekiplerin, kadınları fuhşa sürüklediğini tespit ettiği M.A, S.Ö, T.G O.G., H.A., M.P olmak üzere 6 şüpheli takibe alındı.

BASKINLA YAKALANDILAR

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yakalanan 6 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekiplerince şahısların evlerinde yapılan aramada, 2 milyon lira değerinde ziynet eşya ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

9 KADIN KURTARILDI

Polis ekiplerince biri yabancı uyruklu toplamda 9 kadın kurtarıldı.

Bazılarının darbedildiği ve zorla fuhşa sürüklendiği ortaya çıktı.

4 TUTUKLAMA

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, S.Ö, T.G., O.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken H.A., M.P., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ve suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlıkla devam edeceğinin altını çizdi.