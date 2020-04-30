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    Bursa'da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı

    Yol kenarında fuhuş pazarlığı yaptığı belirlenen kadın, gözaltına alındı. Kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 392 lira ceza uygulandı.
    • DHA
    • 30.04.2020 - 14:53
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    Bursa'da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs salgınına rağmen yol kenarlarında fuhuş pazarlığı yapıldığına dair ihbar aldı.

    İhbarı değerlendiren ekipler, dün gece operasyon düzenledi.

    PARA CEZASI ALDI

    Operasyonda fuhuş pazarlığı yaptığı belirlenen kadın gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan kadına, koronavirüs tedbirleri kapsamında 392 lira ceza uygulandı.

    Bursa'da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı ViDEO

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