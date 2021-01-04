Bursa'da fuhuş pazarlığı yapan kadına, kısıtlama cezası yazıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasında yol kenarında fuhuş pazarlığı yapan kadıni polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 49 yaşındaki kadına, 3 bin 577 TL ceza yazıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bekleyen bir kadın, dikkat çekti.

Daha sonra 49 yaşında olduğu tespit edilen kadın, araçları durdurarak sürücüler ile fuhuş pazarlığı yaptı.

EKİPLER FARK ETTİ

Pazarlık yaparken görüntülenen kadını, devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fark etti.

KISITLAMAYI İHLALDEN CEZA

Gözaltına alınan kadının Ş.K. olduğu tespit edildi. Kadına, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL, 'emre aykırı davranmak'tan da 427 TL olmak üzere toplam 3 bin 577 TL ceza uygulandı. Ş.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

























