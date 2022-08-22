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    Bursa'da genç kızın nişanlısı ve eski sevgilisinin kavgasında ağabeyi öldürüldü

    H.S. isimli genç kız nişanlısı ile gezerken eski sevgilisiyle karşılaştı. Nişanlı ve eski sevgili arasındaki kavgaya dahil olan H.S.'nin ağabeyi ise demir çubukla yara alarak hayatını kaybetti.
    • 22.08.2022 - 12:00
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    Bursa'da genç kızın nişanlısı ve eski sevgilisinin kavgasında ağabeyi öldürüldü

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eski sevgili dehşeti yaşandı.

    Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşanan olayda, H.S. isimli genç kız, bir süre önce S.T. ile nişanlandı.

    H.S., nişanlısıyla gezerken eski erkek arkadaşı Adem O. ve kardeşleri ile karşılaştı. Bu sırada, Adem O. ile S.T. arasında çıkan tartışma, alevlenerek kavgaya dönüştü.

    Kavgaya karışan Yasin, demir çubukla yaralandı

    Durumu öğrenen H.S.'nin ağabeyi Yasin Sakarya (21) da olay yerine gelerek kavgaya karıştı. Kavgada başına demir çubukla vurulan Yasin Sakarya ağır yaralandı.

    Bursa da genç kızın nişanlısı ve eski sevgilisinin kavgasında ağabeyi öldürüldü #1

    3 günlük mücadelesini kaybetti

    Kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Yasin Sakarya, 3 gün sonra cuma günü yaşamını yitirdi. Yasin Sakarya, Bağlarbaşı Mahallesi Merkez Hacı Veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Saldırgan ve kardeşleri cezaevinde

    Kavga sonrası gözaltına alınan Adem O. ile kardeşleri Mustafa O. ve Muhammet O., çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece 'adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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