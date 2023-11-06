İHA
Bursa'da hareketli anlar yaşandı.
Öğle saatlerinde Osmangazi ilçesindeki metruk bir binadan sesler yükseldi.
Olayın nedeni ise gençlerin kız kavgası...
"Suratıma vurmayın"
Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs, metruk binaya götürdükleri bir genci ‘Sevgilime yazdın.’ diyerek darbetmeye başladı.
Saldırıya uğrayan genç, ‘Suratıma vurmayın.’ dese de saldırganlar dinlemedi.
Dövdükleri anları paylaştılar
Kimliği belirsiz şahıslar, o darp anlarını cep telefonları ile saniye saniye kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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