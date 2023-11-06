Haberler



3. Sayfa



Bursa'da gençlerin kız kavgası: 'Sevgilime yazdın' diyerek darbetti

Bursa'da gençlerin kız kavgası: 'Sevgilime yazdın' diyerek darbetti Metruk binada bir araya gelen gençler arasında, ‘Sevgilime yazdın’ kavgası çıktı. Tek başına olan çocuğu darbeden şüpheliler, o anları kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı Polis, saldırganların peşine düştü.