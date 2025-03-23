İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Geri dönüşüm malzemelerinden çıkan dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonucunda iş yerinde hasar oluştu.
Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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