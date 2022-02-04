Euro
15.55
0.13%
Dolar
13.57
0.01%
Altın
788.41
0.07%
Borsa
1958
-2.21%
Bitcoin
508.577
0.96%
BTXN Coin
32.52
2.65%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 4 C

    Bursa'da giysi kumbarasından eşya almaya çalışan kişi, sıkışarak öldü

    Kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasının içerisinden eşya almaya çalışan Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov , başının içerideki mekanizmaya sıkışması sonucu hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 04.02.2022 - 05:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da giysi kumbarasından eşya almaya çalışan kişi, sıkışarak öldü

    Olay saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov(30), 468'inci Sokak üzerine bulunan ve ihtiyaç sahipleri için toplanan kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasının içerisinden eşya almaya çalıştı.

    BAŞI MEKANİZMADA SIKIŞTI

    Giysi kumbarasının kapağından içeri girmeye çalışan Tamazov'un başı içeride bulunan mekanizmaya sıkıştı. Çabalarına rağmen kurtulamayan Tamazov, giysi kumbarasının üzerinde asılı kaldı.

    Bursa da giysi kumbarasından eşya almaya çalışan kişi, sıkışarak öldü #1

    KUMBARA KESİLDİ, CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

    Sokaktan geçen vatandaşlar, baş kısmı giysi kumbarasının içerisinde bulunan bir kişiyi hareketsiz şekilde görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri tepki vermeyen Tamazov'u, kumbaranın alt tarafını kestikten sonra sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tamazov'un hayatını kaybettiğini belirlendi.

    Bursa da giysi kumbarasından eşya almaya çalışan kişi, sıkışarak öldü #2

    HAVASIZ KALDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

    Bedeninin üst kısmının giysi kumbarasını sıkışması sonucu havasızlıktan hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Tamazov'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Bursa da giysi kumbarasından eşya almaya çalışan kişi, sıkışarak öldü #3

    HIRSIZLIK SUÇUNDAN KAYDI ÇIKTI

    Öte yandan Tamazov'un, hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

     

    Bursa da giysi kumbarasından eşya almaya çalışan kişi, sıkışarak öldü #4

    Bursa da giysi kumbarasından eşya almaya çalışan kişi, sıkışarak öldü #5

    Bursa da giysi kumbarasından eşya almaya çalışan kişi, sıkışarak öldü #6

    Bursa da giysi kumbarasından eşya almaya çalışan kişi, sıkışarak öldü #7

    Bursa da giysi kumbarasından eşya almaya çalışan kişi, sıkışarak öldü #8

    Bursa da giysi kumbarasından eşya almaya çalışan kişi, sıkışarak öldü #9


    Görüş Bildir