Bursa'da günler önce kaybolan genç kız bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Nafiye A., evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Ailesi genç kızdan haber alamayınca durumu polise bildirdi.

Günlerdir perişan halde kızlarını arayan aile, Nafiye A.'nın daha önce de aynı kişi tarafından kaçırıldığını öne sürerek yetkililerden ve kamuoyundan yardım istedi.

7 GÜN SONRA BULUNDU

Yapılan arama ve soruşturma çalışmaları sonucu genç kız, kaybolduktan 7 gün sonra bulundu.

Nafiye A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.