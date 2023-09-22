Bursa'da halı saha kalp krizi geçiren genç kamerada

İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde panik anları yaşandı.
Arkadaşlarıyla futbol oynamak için randevulaşan bir kişi, akşam halı sahaya geldi.
Maç esnasında yere yığıldı
Maçın başlamasıyla koşmaya başlayan genç, birden yere yığıldı. Arkadaşları ise hemen yanına koşarak durumu anlamaya çalıştı.
Fenalaşan gencin kendine gelmemesi üzerine arkadaşları hemen 112 Acil Sağlık Servisi'ni aradı.
Tedavi altına alındı
Kalp krizi geçiren genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)