Bursa'da halı saha kalp krizi geçiren genç kamerada Nilüfer ilçesinde arkadaşlarıyla futbol oynamak için halı sahaya giren genç koşmaya başladı. Bir anda yere yığılarak kalp krizi geçiren gencin o anları kameraya yansıdı.

İHA Bursa'nın Nilüfer ilçesinde panik anları yaşandı. Arkadaşlarıyla futbol oynamak için randevulaşan bir kişi, akşam halı sahaya geldi. Maç esnasında yere yığıldı Maçın başlamasıyla koşmaya başlayan genç, birden yere yığıldı. Arkadaşları ise hemen yanına koşarak durumu anlamaya çalıştı. Fenalaşan gencin kendine gelmemesi üzerine arkadaşları hemen 112 Acil Sağlık Servisi'ni aradı. Tedavi altına alındı Kalp krizi geçiren genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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