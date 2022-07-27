Bursa'da hasmını vurup kaçan kişi başına yediği kurşunla ağır yaralandı

Nilüfer ilçesindeki kafede husumetlisiyle karşılaşan şahıs, rastgele ateş açıp kaçmaya başladı. Otomobiliyle kaçarken başından vurulan şahsın durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre İsmail Tongadur, aralarında husumet olduğu şahısla kafede karşılaştı.

Öfkeyle silahına davrandı

Öfkesini kontrol edemeyen Tongadur yanında getirdiği tabancayla rasgele ateş etmeye başladı.

Kafede oturan husumetlisine ateş ettikten sonra 16 LMZ 10 plakalı otomobile binip olay yerinden kaçmak isterken ateş ettiği husumetlisi, Tongadur’un peşinden koşarak, belinden çıkardığı tabancasıyla 3 el ateş etti.

Kaçarken kafasından vuruldu

Kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tongadur kanlar içinde aracın içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan şahıs Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Hayati durumu kritik

İHA'nın haberine göre, şahısın durumunun ciddi olduğu öğrenilirken kaçan şüphelinin bulunması için polis ekipleri tahkikat başlattı.



















