Bursa'da hasta yakını doktoru darbetti Doktor Nihan Alkış ile bir hasta yakını arasında tartışma çıktı. Hasta yakını, bir süre sonra saldırdığı doktorun yüzünü ve başını hedef aldı.

DHA

Türkiye'de sağlık çalışanlarına saldırılar her geçen gün artıyor.

Konuya bir örnek de Bursa'dan geldi.

Bursa Şehir Hastanesi Hematoloji Uzmanı Dr. Nihan Alkış, bilinmeyen bir nedenden dolayı hasta yakını T.E. (30) ile tartışmaya başladı.

Doktor yüzüne ve başına darbe aldı

Tartışmada sinirlenen şüpheli, Uzm. Dr. Alkış'ı darbetti. Yüzüne ve başına aldığı darbelerle yaralanan Dr. Nihan Alkış, hastanenin acil servisindeki ilk müdahalesinin ardından Beyin Cerrahi Servisi’nde tedaviye alındı.

"Hakaret etti" iddiası

Hastane polisi tarafından gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, Alkış'ın kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli doktorlar ve sağlık çalışanları, saldırıyı protesto için bugün iş bırakma eylemi başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)