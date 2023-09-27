Bursa'da hastaneye birlikte giden arkadaşlar kavga etti İsmail K., soğuk algınlığı nedeniyle gittiği devlet hastanesinde tedavi olmak için sıra beklerken tartıştığı arkadaşı Özcan K. tarafından darbedildi. İkili gözaltına alındı.

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DHA

Bursa'nın İnegöl Devlet Hastanesi'nde ilginç bir olay yaşandı.

Soğuk algınlığı nedeniyle hastanenin acil servisine birlikte gelen arkadaşlar Özcan K. ve İsmail K., muayene için sıra bekledikleri sırada aralarında tartışma çıktı.

Önce küfürleşti sonra saldırdı

Birbirlerine yüksek sesle hakaret ve küfreden iki arkadaş daha sonra kavga etti.

Yaşanan arbede sırasında İsmail K., yanında getirdiği tabancayı arkadaşına doğrulttu, ardından darbetti.

Ekipler araya girdi

Bu sırada iki tarafın yakınları da olaya dahil olunca gerginlik arttı. Çevrede bulunan hasta ve yakınlarının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kavgayı güçlükle sonlandırdı.

Kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan Özcan K., tedavisinin ardından İsmail K. ile birlikte gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)