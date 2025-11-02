Bursa'da hatalı sollama yapan sürücü zeytinliğe uçtu

- Bursa'nın İznik ilçesinde sürücü Hasan Ç., sollama yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedip zeytinliğe uçtu.
- Kazayı gören vatandaşlar yardımıyla ters dönen araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
- Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Gazı fazla açınca kontrolü kaybetti...
Kaza, İznik–Sakarya yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 16 AEC 479 plakalı otomobili kullanan Hasan Ç., sollama yaptığı sırada kontrolü kaybetti.
Savrulan araç, yol kenarındaki zeytinliğe uçtu ve takla attı.
ZEYTİNLİĞE UÇAN OTOMOBİL TAKLA ATTI
Kazayı gören vatandaşlar ters dönen aracın yanına koşarak sürücüyü dışarı çıkardı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasan Ç., İznik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.