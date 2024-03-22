Bursa'da 'hatırnaz' katile 22 yıl 11 ay hapis cezası verildi Nilüfer'de ‘hatırını kıramadım’ dediği arkadaşı Ayhan Aydın'ın sevgilisi G.K.'ye şiddet uyguladığı öne sürülen eski eşi Bülent K.'nin gece kulübüne ateş açıp emekli polis memuru Murat Kayalı’yı öldürerek 2 kişiyi de yaralayan Şükrü Karakaya 22 yıl 11 ay hapse çarptırıldı.

DHA

Bursa'da 2022 yılı Aralık ayında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde Şükrü Karakaya, arkadaşları C.T. ve Ayhan Aydın'ın da içinde olduğu otomobille Lefkoşe Caddesi'nde, Bülent K.'nin işlettiği kulübün önüne geldi.

Otomobili gece kulübünün karşısına park eden Karakaya, tabancasıyla mekana kurşun yağdırdı.

3 kişiyi yaraladı

Bu sırada güvenlik kulübesinde oturan kulübün şoförü Murat Kayalı, kapıda bekleyen iş yeri çalışanları M.C. ve Z.E. ağır yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası şüpheliler kaçarken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Emekli polis kurtulamadı

Yaralılardan, durumu ağır olan emekli polis memuru Murat Kayalı kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, G.K.'nin, Bülent K.’nin eski eşi olduğu, boşandıktan sonra da Ayhan Aydın ile birlikte olduğunu tespit etti.

Bu nedenle Bülent K. ile Ayhan Aydın arasında husumet oluştuğu, G.K.'nin daha önce de Bülent K.'yi iş yerini kurşunlamakla tehdit ettiğini öğrendi.

Gözaltına alındı

Polis, Şükrü Karakaya ve C.T. ile azmettirici oldukları iddiasıyla Ayhan Aydın ve G.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyede nöbetci mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Şükrü Karakaya, Ayhan Aydın ve C.T. tutuklandı, G.K. ise serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianameyle Bursa 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

"Korkutmak için havaya ateş ettim"

Yapılan duruşmalarda ifade veren Şükrü Karakaya şunları söyledi:

Olay günü alkol aldığım Ayhan, benden, gece kulübünde çalışan sevgilisi olan G.K.'ye şiddet uygulayan eski eşi Bülent K. ile tartıştığını anlatıp, 'Senden o gece kulübüne ateş etmeni istiyorum' dedi. Önce şaka yapıyor sandım. Alkolün de etkisiyle hatırını kıramadım. Daha sonra, Ayhan ile C.T.'yi otomobile alıp gece kulübünün karşısına gittik. Korkutmak için havaya ateş ettim. Sonra uzaklaştık. Yakalanınca 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını öğrendim. Amacım korkutmaktı, öldürmek veya yaralamak değildi. Bu olay yaşandığı için pişmanım.

"Çok alkollüydüm, hiç bir şey hatırlamıyorum"

Ayhan Aydın ise ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddedip, “Olayın yaşandığı gece uyuyorduk. Çok alkollüydüm. Hiç bir şey hatırlamıyorum. Suçsuzum" dedi.

Diğer sanıklar C.T. ile G.K. de kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi, beraatlerini talep etti.

Hakim karşısına çıktı

Sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

22 yıl 11 ay hapis cezası aldı

Tutuklu sanık C.T. ile tutuksuz yargılanan G.K.'nin beraatine karar veren mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Şükrü Karakaya'ya, ‘Olası kast ile öldürme’ ve 'Yaralama' ile ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarından toplam 22 yıl 11 ay, Ayhan Aydın'a ise 'Olası kast ile öldürme' ve 'Yaralama' suçlarından 21 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)