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Bursa'da hava almak için çıktığı 7'nci kattaki balkonla zemine çakıldı

Bursa'da hava almak için çıktığı 7'nci kattaki balkonla zemine çakıldı Hava almak için çıktığı balkonun zemininin çökmesi ile 7'nci kattan düşerek hayatını kaybeden Muzaffer Gümüş'ün cenazesi, memleketi Rize'ye gönderilirken olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.