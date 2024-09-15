Bursa'da hava almaya gittiği parkta kalp krizinden öldü 55 yaşındaki adam, hava almak için gittiği parkta, bankta otururken kalp krizi geçirerek kafasını yere vurduktan sonra hayatını kaybetti.

İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi'nde Erol Köseoğlu (55), hava almak için çıktığı parkta bir bankta oturdu. Bir süre sonra, iddialara göre kalp krizi geçiren Köseoğlu, dengesini kaybederek yere düştü ve başını çarptı. Çevredekilerin kanlar içinde bulduğu Köseoğlu için hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan kontroller sonucunda Köseoğlu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Savcılık incelemesinin ardından Köseoğlu’nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Acı haberin ardından olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)