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    Bursa'da havuza atılan damat arkadaşlarıyla çiftetelli oynadı

    Düğün gecesi arkadaşları tarafından suya atılan damadın o anları saniye saniye kaydedildi.
    • 25.07.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 10:39
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    Bursa'da havuza atılan damat arkadaşlarıyla çiftetelli oynadı

    Bursa'da düğün geleneklerine bir yenisi daha eklendi.

    Birçok düğünde gelin ve damada arkadaşları tarafından sürprizler yapılırken geleneksel adetler de unutulmuyor.

    Dünyaevine giren damat, mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarının sulu şakasına maruz kaldı.

    Havuzun içinde çiftetelli oynadılar

    Gece bitmeden arkadaşları tarafından bacaklarından tutularak havuza atılan damat neye uğradığını şaşırdı.

    Ardından gençler de havuza atladı. Kıyafetlerinin ıslanmasını umursamayan gençler suyun içinde çiftetelli oynadı.

    Bursa da havuza atılan damat arkadaşlarıyla çiftetelli oynadı #1

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın aktarımına göre; görenleri hem şaşırtan hem de güldüren o anlar saniye saniye kaydedildi.

    Bursa'da havuza atılan damat arkadaşlarıyla çiftetelli oynadı VİDEO

    Bursa da havuza atılan damat arkadaşlarıyla çiftetelli oynadı #2

    Bursa da havuza atılan damat arkadaşlarıyla çiftetelli oynadı #3

    Bursa da havuza atılan damat arkadaşlarıyla çiftetelli oynadı #4


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