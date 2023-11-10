Bursa'da hem kendisinin hem de kardeşinin birikimini çaldırdı

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Serkan Sokak’ta 2 çocuk annesi Halime Poyraz, vatani görevine giden kardeşinin teslim ettiği paraları poşete sararak mutfak dolabına sakladı.
Kendi bileziğini de mutfaktaki çekmeceye saklayan Poyraz, aradan geçen birkaç gün sonra gördüklerine inanamadı.
Asker kardeşin bıraktığı emanet para çalındı
Kendine ait olan ve çekmecede sakladığı bileziği yerinde göremeyen Poyraz, olayın şokunu atlattıktan sonra kardeşinin bıraktığı emanet paraya baktı.
Poşetin yerinde olduğunu gören Poyraz, kontrol etmek için poşeti açtığında paraları göremedi.
"Benim bir bileziğim 2 tane de altınım çalındı, kardeşimin de 70 bin lirasını çaldılar"
Halime Poyraz, “Bugün bileziğimi alıp koluma takacaktım. Çekmeceye baktığımda bilezik yerinde yoktu. Hemen ardından kardeşimin emanet parasına baktım. Poşet sarılı bir şekilde yerinde duruyordu. Açtığımda onun da içini boş görünce ne yapacağımı şaşırdım. Benim bir bileziğim, 2 tane de altınım çalındı. Kardeşimin de 70 bin lirasını çaldılar. Mağdur durumdayım, yetkililerden yardım bekliyorum.” ifadelerini kullandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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