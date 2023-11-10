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Bursa'da hem kendisinin hem de kardeşinin birikimini çaldırdı

Bursa'da hem kendisinin hem de kardeşinin birikimini çaldırdı Bursa’da askere giden kardeşinden saklamak için aldığı 70 bin lira ve ziynet eşyalarını mutfak dolabına koyan Halime Poyraz, hırsızların hedefi oldu. Mutfağa sakladığı 70 bin lira ve ziynet eşyaların çalındığını fark eden mağdur kadın, polis ekiplerinden yardım istedi.