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    Bursa'da her gün ev ev gezip 5 ton domates çekiyor

    Bursa'da bir girişimci seyyar salça makinesiyle ev ev gezerek günde 5 ton domates çekiyor.
    • 28.08.2022 - 15:08
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    Bursa'da her gün ev ev gezip 5 ton domates çekiyor

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Şahin Aydoğdu, 5 yıl önce ek iş yapmaya karar verdi.

    Kendine bir seyyar domates çekme makinesi alarak her yere ilan verdi. Salça yapma zamanı olan 15 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri arasında yoğun bir tempoya giriyor.

    Telefonu susmuyor

    Salça yapmak isteyenler Aydoğdu'yu telefonla arayarak domateslerini çektirmek istediğini söylüyor.

    Girişimci vatandaşta makinesini yanına alarak Bursa'nın tüm mahalle ve köylerine salça çekmeye gidiyor.

    Günde 5 ton salça çeken Aydoğdu bu işlemden 5 bin lira kazanıyor.

    "Günde yaklaşık 5 ton domates çekiyorum"

    İHA'nın haberine göre bu işi ek iş ve hobi olarak yaptığını ifade eden Şahin Aydoğdu, "Salça yapım sezonu Ağustos ayında başlıyor. Benim için yoğun bir tempo başlıyor. Salça yapacaklar bana telefonla ulaşıyor. Ben de mahalle mahalle köy köy gezerek domates çekimi yapıyorum. Günde yaklaşık 5 ton domates çekiyorum. Domatesin kilosunda 1 lira çekim ücreti alıyorum. Vatandaşlar ayaklarına kadar gelen bu hizmetten çok memnun kalıyorlar. Ben bu işi yapmaktan büyük keyif alıyorum" dedi.

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    Bursa da her gün ev ev gezip 5 ton domates çekiyor #5


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