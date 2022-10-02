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    Bursa'da hırsıza meydan dayağı atıp, zincire bağladılar

    Daha önce hırsızlık sabıkası olduğu tespit edilen şahıs, mahalleli tarafından yakalanıp zincire bağlandı.
    • 02.10.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 09:54
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    Bursa'da hırsıza meydan dayağı atıp, zincire bağladılar

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde suçları biriken Rıza P., mahalleli tarafından meydan dayağına tutuldu.

    Şahsın daha önce hırsızlık suçları olduğunu ifade eden vatandaşlar yakaladıkları hırsızı bırakmadı.

    Mahalleli yakalayıp zincire bağladı

    Üst sokakta 6 kişi tarafından yakalanan şahıs tekme tokat dövülerek sokakta bulunan aydınlatma direğine zincirle bağlandı.

    Bölgede devriye atan polis ekiplerinin fark etmesi üzerine 6 kişi olay yerinden kaçtı.

    Bursa'da hırsıza meydan dayağı atıp, zincire bağladılar ViDEO

    Bursa da hırsıza meydan dayağı atıp, zincire bağladılar #1

    Ekipler zincirden kurtardı

    Rıza P.'nin  durumunu gören ekipler bölgeye itfaiye, sağlık ve takviye polis ekibi istedi. İtfaiye ekipleri zinciri keserek Rıza P.'yi bağlı bulunduğu direkten kurtardı.

    6 not bırakıldı

    Şahsı darbeden grubun aydınlatma direğine 'Ben hırsızım' ve 'Ben hırsızım mahalleli beni bu hale getirdi' yazılı 6 not bıraktığı görüldü.

    Bursa da hırsıza meydan dayağı atıp, zincire bağladılar #2

    "Zincirle döve döve buraya getirdiler"

    Polis ekiplerinin olay yerindeki sorgusunda eski mahallesi olduğu için geldiğini belirten Rıza P., "Beni sokağın başında yakaladılar, zincirle döve döve buraya getirdiler. Ardından da bu direğe bağladılar. Yürüyecek halim yok." dedi.

    Bursa da hırsıza meydan dayağı atıp, zincire bağladılar #3

    Hastaneye kaldırıldı

    Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Rıza P. tedaviye alındı.

    Rıza P.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi.

    Şüpheliler aranıyor

    DHA'nın haberine göre, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa da hırsıza meydan dayağı atıp, zincire bağladılar #4

    Bursa da hırsıza meydan dayağı atıp, zincire bağladılar #5

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