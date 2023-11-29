Bursa'da hırsızlar level atladı! Pazara giden aile eve geldiğinde hayatının şokunu yaşadı... Eşiyle birlikte pazara giden Soner Oğuz, eve geldiğinde soyulduklarını anladı. Yatak odasında bulunan çelik kasanın yerinde olmadığını gören Oğuz, çekmecedeki 130 gram altın ve yüklü miktardaki parasının olmadığını fark etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa'da meydana gelen hırsızlık olayı, hırsızların yeni yüzlerini de ortaya koydu...

Bursa merkez Yıldırım ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi’nde yaşayan Soner Oğuz ve eşi pazar alışverişi için evden ayrıldı.

Alışverişi tamamladıktan sonra eve gelen Oğuz Ailesi, hayatının şokunu yaşadı.

Yatak odasında bulunan çelik kasanın yerinde olmadığını gören Oğuz, çekmecedeki 130 gram altın ve yüklü miktardaki parasının olmadığını fark etti.

Çocuklarının rızkı çalındı

Durum üzerine güvenlik kamerasına koşan aile, görüntülerde suratını kapatan bir kadının ve bir çocuğun daireye girdiğini fark etti. Hemen karakola koşan Oğuz Ailesi, hırsızlara isyan ederek, “Çocuklarımızın rızkını çaldılar, bizi zor duruma soktular.” dedi.

Oğuz Ailesi'nin tek isteği, kendilerini soyan hırsızların bulunması. 2 çocuk babası Soner Oğuz, “Eşimle pazara gittim. Yaklaşık 45 dakika sonra alışverişi tamamladıktan sonra eve geldik. Yatak odasındaki çelik kasanın olmadığını gördüm. Çelik kasayı söküp balkonda açmaya çalışmışlar. Bu sırada çekmecedeki 130 gram altın ve yüklü miktardaki paranın olduğunu görüp almışlar. Güvenlik kameralarını inceledik.

Hırsızları görüp, polise ihbar ettik. Sağ olsun polis arkadaşlar çalışma başlattılar. Biz bu kişilerin hemen bulunmasını istiyoruz. 8 aylık ve 5 yaşında çocuğum var. Evimizi yeni aldık. Borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz ? Çoluk çocuğumuz rızkını çaldılar.” diye konuştu.

Olayla ilgili çalışma devam ediyor

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ederken, hırsızların binaya girdiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)