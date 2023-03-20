Bursa'da hurdalık alanda çıkan yangın maddi hasar oluşturdu Osmangazi ilçesindeki hurdalık alanda çıkan yangın depoya sıçradı, ardından iki aracı kullanılamaz hale getirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi, 5. Kanal Sokak’ta panik anları yaşandı.

Hurdalık alanda yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan hortum deposuna sıçradı.

Kısa sürede büyüyen alevler hurda deposunun bitişiğine park edilen iki aracı da sardı.

Durumu gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Alevler deposuna sıçradı, gözyaşlarını tutamadı

Alevlerin kendi deposuna sıçradığı gören iş yeri sahibi ise gözyaşlarını tutmazken, depoya girmeye çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından engellendi.

2 araç hurdaya döndü

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, park halindeki iki araç kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.