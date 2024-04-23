Bursa'da husumetlisine ateş açtı: 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi Trafikte karşılaştığı husumetlisine ateş açarak tehlike saçan şahsın, 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilirken, ekiplerin harekete geçmesi üzerine yakalanarak emniyete teslim edildi.

İHA

Bursa'da trafikte panik dolu anlar yaşandı...

Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde araçla seyir halindeki B.A., yol üzerinde husumetlisini görünce frene bastı.

Husumetlisine ateş açtı

B.A., yanına aldığı tabanca ile husumetlisini kovalayarak tetiğe bastı. O anlar trafikteki bir otomobilin araç içi kamerasına yansırken B.A., olay yerinden otomobiline binerek kayıplara karıştı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A. olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, B.A.'yı Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde yakaladı. B.A.'nın yapılan üst aramasında, 1 adet silah ve bu silaha ait dolu şarjör ele geçirdi. B.A., gerekli işlemler için Gasp Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)