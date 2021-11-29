Bursa'da husumetlisini öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi

İnegöl İlçesinde bir şahıs, husumetlisi Barış Gümüştaş (31)’ı aracının içinde başından tabancayla vurarak öldürdü.

Bursa’nın İnegöl İlçesinde servis aracıyla Cerrah’a gitmek üzere yola çıkan Barış Gümüştaş, husumetlisi İbrahim Akkoyun ile karşılaştı.

Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim Akkoyun, tabancayla Barış Gümüştaş’ı başından vurarak öldürdü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ettiler.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Olay yerinden uzaklaşan şüpheli İbrahim Akkoyun, bir saat sonra Jandarma komutanlığı ekiplerine teslim oldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye güvenlik gereği Çelik yelek giydirilerek çıkarılan şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.