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    Bursa'da husumetlisini öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi

    İnegöl İlçesinde bir şahıs, husumetlisi Barış Gümüştaş (31)’ı aracının içinde başından tabancayla vurarak öldürdü.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 02:17
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    Bursa'da husumetlisini öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi

    Bursa’nın İnegöl İlçesinde servis aracıyla Cerrah’a gitmek üzere yola çıkan Barış Gümüştaş, husumetlisi İbrahim Akkoyun ile karşılaştı.

    Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim Akkoyun, tabancayla Barış Gümüştaş’ı başından vurarak öldürdü.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ettiler.

    Bursa da husumetlisini öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi #1

    ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

    Olay yerinden uzaklaşan şüpheli İbrahim Akkoyun, bir saat sonra Jandarma komutanlığı ekiplerine teslim oldu.

    Bursa da husumetlisini öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi #2

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Adliyeye güvenlik gereği Çelik yelek giydirilerek çıkarılan şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa da husumetlisini öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi #3

    Bursa da husumetlisini öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi #4

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