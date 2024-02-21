İHA
Gün geçmiyor ki trafikte yol verme kavgası çıkmasın.
Sık sık karşı karşıya gelen sürücülere bir yenisi daha eklendi.
Bu kez olayın adresi Bursa.
Kadınlar birbirine girdi
Osmangazi ilçesinde seyir halinde olan iki kadın sürücü, yol verme tartışmasına girdi. Kadınların kısa sürede büyüyen tartışması yerini kavgaya bıraktı.
İki taraf da birbirine çantalarla vurmaya başladı. O anlar kameraya yansıdı.
Erkek kavgasında sopalar konuştu
Bu kez başka bir caddede yol verme tartışmasına giren iki grup, araçlarından sopalarla indi.
Kavgayı tutuşan şahıslar birbirlerine tekme ve yumrukla vururken, kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.
Yaşanan iki kavga da kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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