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Bursa'da iki ayrı yol verme kavgası! Önce kadınlar, sonra erkekler...

Bursa'da iki ayrı yol verme kavgası! Önce kadınlar, sonra erkekler... Kentte yaşanan yol verme kavgalarından birinde kadınlar birbirlerine çantalarla vururken diğer olayda ise erkekler arasında sopalar konuştu. O anlar kameraya anbean yansıdı.