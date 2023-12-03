Bursa'da iki farklı düğün konvoyu yolu kapattı: Havaya ateş açıp, çiftetelli oynadılar Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyu müzik eşliğinde çiftetelli oynadı. Başka bir düğün konvoyunda ise meşale yakıp yolu trafiğe kapatan kalabalık, silahlarla havaya ateş açtı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

Asker eğlenceleri ve düğün törenlerinde sık sık tehlikeye davetiye çıkarılıyor.

Gençlerden oluşan grup, silahlarıyla kendi canlarını ve başkalarının canlarını hiçe sayıyor.

Kimi zaman ölümle ve ağır yaralanmalara sebep olan eğlence anlayışı, ne yazık ki caydırıcı olmuyor.

Bu kez olayın adresi Bursa...

Yolu trafiğe kapattılar

Mudanya ilçesi Bursa-Mudanya yolu üzerinde bir düğün konvoyu şehir istikametini trafiğe kapattı.

Çiftetelli oynadılar

Araçlardan inen kalabalık grup, yol üzerinde müzik eşliğinde çiftetelli oynadı.

Dakikalarca yolun Bursa istikametini trafiğe kapatan konvoydaki araçlardan bazıları da drift yapıp lastik yaktı.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Kapanan yol sebebiyle Bursa-Mudanya yolu üzerinde araç kuyruğu oluştu.

Trafik akışı, konvoyun yoluna devam etmesiyle normale döndü.

Silahla ateş açtılar

Başka bir düğün konvoyu ise Mevlana Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde yolu trafiğe kapattı.

Meşale yakıp yolu trafiğe kapatan konvoydakilerden bazıları ise silahlarla havaya ateş etti.

Cep telefonu kameralarına yansıdı

Her iki düğün konvoyunda yaşananlar ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)