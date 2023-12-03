Asker eğlenceleri ve düğün törenlerinde sık sık tehlikeye davetiye çıkarılıyor.
Gençlerden oluşan grup, silahlarıyla kendi canlarını ve başkalarının canlarını hiçe sayıyor.
Kimi zaman ölümle ve ağır yaralanmalara sebep olan eğlence anlayışı, ne yazık ki caydırıcı olmuyor.
Bu kez olayın adresi Bursa...
Yolu trafiğe kapattılar
Mudanya ilçesi Bursa-Mudanya yolu üzerinde bir düğün konvoyu şehir istikametini trafiğe kapattı.
Çiftetelli oynadılar
Araçlardan inen kalabalık grup, yol üzerinde müzik eşliğinde çiftetelli oynadı.
Dakikalarca yolun Bursa istikametini trafiğe kapatan konvoydaki araçlardan bazıları da drift yapıp lastik yaktı.
Uzun araç kuyrukları oluştu
Kapanan yol sebebiyle Bursa-Mudanya yolu üzerinde araç kuyruğu oluştu.
Trafik akışı, konvoyun yoluna devam etmesiyle normale döndü.
Silahla ateş açtılar
Başka bir düğün konvoyu ise Mevlana Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde yolu trafiğe kapattı.
Meşale yakıp yolu trafiğe kapatan konvoydakilerden bazıları ise silahlarla havaya ateş etti.
Cep telefonu kameralarına yansıdı
Her iki düğün konvoyunda yaşananlar ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış