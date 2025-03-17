Bursa'da iki otomobil çarpıştığı kazada 4 yaralı

İHA
Bursa'nın Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi 124. Sokak ve Orhangazi Caddesi kesişiminde saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, yürekler ağızlara geldi.
Olayda, E.E. idaresindeki otomobil ile M.S.B. idaresindeki otomobil çarpıştı.
4 YARALI
Çarpışmanın etkisiyle otomobil, 10 metre yükseklikten aşağı uçtu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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