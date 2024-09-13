Bursa'da ilginç olay: Karışmadığı kazada ehliyetinden oldu Bursa'da şaşırtan kazada, kazaya karışmayan bir gencin 'sürücü benim' yalanı sonrası polis ekipleri, gencin ehliyetine el koydu.

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İHA

Dün gece saat 01.30 sularında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kükürtlü Caddesi'nde yaşanan kaza, komedi filmlerini aratmadı.

Kaportacılık yapan Enes Y., iş arkadaşıyla alkol aldıktan sonra tamir için bırakılan müşterisinin aracına binip, eve doğru yola çıktı.

Enes Y. cadde üzerinde ilerlerken, motosikletiyle seyir halindeki Abdullah A.'ya çarptı ve kazanın etkisiyle motosikletli savrularak taksi durağına girdi.

Kazada, motosikletlinin arkasındaki arkadaşı Muhammed A. yaralandı.

YAKAYI ELE VERDİ

Kaza sonrası kaportacılık yapan Enes Y. olay yerinden hızla kaçarak, aracı evine bıraktı.

Yaralı var mı diye kontrol amacıyla olay yerine geri dönen Enes Y., polislerin çalışması ile yakayı ele verdi.

Tespit ettikleri sürücüye alkol testi yapmak isteyen polis ekipleri, cihaza uzun süre üflememek için gayret gösteren sürücünün 1.30 promil alkollü olduğunu tespit etti.

O anlarda alkolü sürücüler, görüntü alan gazeteciler için birbirlerine dönerek 'Düğünümüzde de böyle görüntü alacaklar mı?' sözleri ile espri yaptı.

POLİSTEN DERS NİTELİĞİNDE CEZA

İncelemelerde bulunan ekipler, motosiklet sürücüsünü kameradan tespit ederek, sürücünün değiştirildiğini, Abdullah A.'nın ehliyeti yetersiz olduğu için olay yerine arkadaşını çağırdığını tespit etti.

Yaptığı çalışmalarda ekipler, kazayla hiçbir ilgili olmadığı halde arkadaşını kurtarmak için 'Sürücü benim' diyerek yalan söyleyen gencin ehliyetine el koydu.

Polisin takdir toplayan o hareketinde memur, gence "Ehliyetime ne oldu diye merak ediyor musun? Bir sor ehliyetine ne oldu?" sorusunu yöneltti.

O anlarda şaşkınlık yaşayan gence polis, "Sen bize yaralamalı kazada sürücü benim diyen kişisin ancak yalan söylemişsin senin psikolojin yerinde değil, sen araç kullanmaya haiz kişi değilsin, bu yüzden ehliyetine el konuldu." açıklamasında bulundu.

PSİKOTEKNİĞE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri, gencin ehliyetini alarak psikotekniğe sevk etti.

Olay sonrası Abdullah A. ise yetersiz ehliyetten işlem gördü.

Kazada hafif ticari araç ile motosiklet bağlanırken, Enes A.'ya 6 bin lira alkollü araç sürmekten, motosiklet sürücüsü Abdullah A.'ya ise 12 bin lira idari ceza kesildiği öğrenildi.

SAĞLIK DURUMLARINA İLİŞKİN SON GELİŞME

Öte yandan, edinilen bilgilerde yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu aktarıldı. Yaralının, Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)