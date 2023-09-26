DHA
Bursa'da inşaat kazası yaşandı...
Saat 13.00 sıralarında bölgede bulunan bir bina inşaatında çalışan 62 yaşındaki Osman Ç., kamyondaki inşaat malzemelerini vincin halatına bağladı.
Halat koptu
Osman Ç., malzemelerin üzerine oturarak vinçle yukarı çıkmak istedi. Ancak bu sırada vincin halatı kopunca işçi malzemelerle birlikte baş üstü beton zemine düştü.
İlk belirlemelere göre vatandaşın ağır yaralandığı ortaya çıktı.
Sağlık durumu ciddi
Osman Ç., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Osman Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)