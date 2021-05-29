Pendik'te inşaat işçisini düştüğü çukurdan itfaiye kurtardı

İnşaat işçisi Bayram Midilli, bir inşaatın altyapı çalışmaları sırasında halatın kopması sonucu çukura düşmesinin ardından itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı.

İstanbul Pendik'teki Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde, saat 09.00 sıralarında işçi Bayram Midilli, yapımına başlanacak bir inşaatın altyapı çalışmaları için çukur kazdı.

Ancak çukura inmek için kullanılan halat koptu. Midilli metrelerce derinlikteki çukura sırtüstü düştü. Çevredekiler, Midilli’yi çukurdan çıkarmak için seferber olmalarına rağmen başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gelen itfaiye ekipleri, Bayram Midilli’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Çukura indirilen sedyeye yerleştirilen Bayram Midilli, kontrollü bir şekilde yukarı çıkarılıp, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÜZERİNE BETON DÜŞTÜĞÜ SANILDI

Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralının yardımına koşanlardan Can Koçak, “İşçiler birden çukura koşmaya başladı. Üzerine beton düştü zannettik.” dedi.

















