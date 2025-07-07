Bursa'da inşaattan düşen işçi öldü

Bursa'da feci iş kazası...

İnşaat işçisi 54 yaşındaki Hakim Sakur, çalışmak üzere Akhisar Mahallesi'nde bulunan ve yapımı devam eden inşaata gitti.

3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

İnşaatın 3. katında çalışmaya başlayan Sakur, aniden dengesini kaybetti.

Yaşlı adam, yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Sakur, olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakur'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.