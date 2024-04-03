Bursa'da işçi gibi girdikleri fabrikadan kumaş çaldılar İşçi gibi girdikleri kumaş fabrikasından sevkiyata hazır olan kumaşları çalan şahısların rahat tavırları dikkat çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde iki şahıs, gözlerine kestirdikleri kumaş fabrikasına işçi gibi girdi. Bir süre içeride dolaşan şüpheliler, sevkiyata gidecek olan ve içi kumaş dolu çuvalı, çağırdıkları ticari taksi ile çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı görüntülendi

Fabrika sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, 2 şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti.

Yine hırsızlık yapacakken yakalandılar

Bunun üzerine ekipler, yaptıkları sıkı çalışma sonrası yine fabrika bölgesi olan Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde hırsızlık yapmak için dolaştıkları esnada 12 suç kaydı olan F.Ç. (30) ile 13 kaydı bulunan E.Ü.'yu (36) kıskıvrak yakaladı.

Zanlılardan biri tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldıkları mahkemece E.Ü. tutuklanırken, F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)