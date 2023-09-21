İHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Mahallesi Derya Caddesi üzerinde hareketli dakikalar yaşandı.
Kimliği belirsiz bir şahıs, yoldan geçen bir kadına sözlü tacizde bulundu.
Bunu gören esnaf ve vatandaşlar adama tepki gösterdi.
Savaş alanına döndü
Sözlü tartışma nabızların yükselmesiyle kısa sürede büyüdü.
Çevredeki vatandaşlar ve adam arasında çıkan kavga sonrası cadde adeta boks ringine döndü.
Müşteriler korku dolu anlar yaşadı
Çıkan kavga sonrası olaya tanık olan bir işletmenin müşterileri, işletmenin iç kısmına sığındı.
O anlar kaydedildi
Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)