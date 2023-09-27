İHA
Bursa'da hareketli anlar yaşandı.
Osmangazi ilçesinde kadınlar arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
İki grup arasında başlayan tartışmada kısa sürede tansiyon yükseldi. Ardından kavga başlayınca kadınlar birbirine girdi.
Erkekler izledi
Sokak ortasında saç saça kavga eden kadınlara müdahale edilmedi.
Çevrede görünen erkek grup, ayırmak yerine film gibi izlemeyi tercih etti.
Kavga anları kamerada
O anlar kameraya kaydedilirken, kavgayı bir süre sonra çevredekiler ayırdı.
Olay sosyal medyada gündem oldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)