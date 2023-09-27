Bursa'da kadınlar birbirine girdi! Erkekler ayırmak yerine film gibi izledi İki kadın grubu arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü. Kadınlar sokak ortasında birbirlerine saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Bursa'da hareketli anlar yaşandı. Osmangazi ilçesinde kadınlar arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. İki grup arasında başlayan tartışmada kısa sürede tansiyon yükseldi. Ardından kavga başlayınca kadınlar birbirine girdi. Erkekler izledi Sokak ortasında saç saça kavga eden kadınlara müdahale edilmedi. Çevrede görünen erkek grup, ayırmak yerine film gibi izlemeyi tercih etti. Kavga anları kamerada O anlar kameraya kaydedilirken, kavgayı bir süre sonra çevredekiler ayırdı. Olay sosyal medyada gündem oldu. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)