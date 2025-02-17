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Bursa'da kadınların döner bıçaklı kavgasında bir kişi yaralandı

Bursa'da kadınların döner bıçaklı kavgasında bir kişi yaralandı Bursa'da piknik yapan kadınların kavgasını ayırmaya giden güvenlik görevlisi döner bıçağıyla ayağından yaralandı. Elinde döner bıçağı sallayan kadın Japon samurayları aratmazken, o anlar bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.