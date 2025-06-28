Bursa'da kalp krizi geçiren vatandaşı otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Çitli Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Ç. (48), mahallesinden ilçe merkezine yolcu taşıyan özel halk minibüsüne bindi.
İsmail Ç., Mesudiye Mahallesi mevkiinde fenalık geçirdi.
Minibüsün şoförü İbrahim Az, hastayı için hastaneye yetiştirmek üzere gaza bastı.
Adeta zamanla yarışan şoför, dakikalar içinde acil servise geldi.
KALBİ DURDU
Kalbi duran adam, sağlık ekiplerince kalp masajı yapılarak hastaneye alındı.
Yapılan müdahaleler sonucunda kalbi çalıştırılan adam, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.