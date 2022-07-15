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    Bursa'da kamyondan hırsızlık yapan şüpheliyi yürüyüşü ele verdi

    Bursa'da park halindeki kamyondan teyp ve çeşitli eşyalar çalan hırsızı güvenlik kamerasına yansıyan yürüyüşü ele verdi. Kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
    • 15.07.2022 - 21:06
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    Bursa'da kamyondan hırsızlık yapan şüpheliyi yürüyüşü ele verdi

    Bursa'da sabaha karşı 04.30 sıralarında İznik ilçesindepark halindeki 16 H 8803 plakalı kamyona giren şüpheli şahıs teyp ve çeşitli eşyaları çaldı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

    Yapılan incelemelerde hırsızlık yapan şüpheliyi polis ekipleri yürüyüşünden tanıdı.

    Yürüyüşünden tanındı

    Şüphelinin kimliği yürüyüşünden tespit edilirken yakalama çalışmaları devam ediyor.

    İHA'nın aktardığına göre kamyonundan teyp ve eşyalarının çalındığını belirten kişi ise, “Bu vakaların bir an önce sona ermesini istiyoruz” dedi.

    Bursa da kamyondan hırsızlık yapan şüpheliyi yürüyüşü ele verdi #1

    Bursa da kamyondan hırsızlık yapan şüpheliyi yürüyüşü ele verdi #2

    Bursa da kamyondan hırsızlık yapan şüpheliyi yürüyüşü ele verdi #3

    Bursa da kamyondan hırsızlık yapan şüpheliyi yürüyüşü ele verdi #4


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