Bursa'da kamyonun altına giren otomobildeki 1 kişi öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Kadir Kurt idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önünde seyreden İbrahim Y. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kamyonun altına girdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise sürücü Kadir Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta yolcu konumunda bulunan Fatma K. ise ağır yaralandı.

Fatma K., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü İbrahim Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.