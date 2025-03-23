Bursa'da kapı önüne ayakkabı koyan komşusunu araçla ezip bıçaklayan sanığa müebbet hapis

İHA

Bursa’nın Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde, Eylül 2023’te yaşanan bir komşu tartışması, korkunç bir cinayetle noktalandı. Servis aracı şoförü Hasan Şahin(62), apartman komşusu Mustafa Çikin'i(51), daire kapısının önüne ayakkabılarını koymaması konusunda uyardı. Aralarındaki tartışma çevredeki komşuların müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı. Ancak olaydan dört gün sonra, şok edici bir saldırı gerçekleşti.

Gece vardiyasına gitmek için bisikletiyle yola çıkan Mustafa Çikin, Hasan Şahin’in kullandığı 16 AVF 28 plakalı servis aracının arkadan çarpmasıyla yere savruldu. İddiaya göre, çarpma sonrası aracın üzerine düşen Çikin, Şahin tarafından yanında bulundurduğu sustalı bıçakla tam 15 kez bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çikin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet sonrası polis merkezine giderek teslim olan Hasan Şahin, olayda kullandığı bıçağı da polise verdi.

SANIĞIN SAVUNMASI: "GÜZERGAHIMI DEĞİŞTİM, YİNE KARŞIMA ÇIKTI"

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan dava açılan Hasan Şahin, mahkemede iddiaları reddetti. Savcılık, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Şahin, mahkemede yaptığı savunmada Mustafa Çikin’in aslında kendisini takip ettiğini ve olayın planlı olmadığını öne sürdü:

Apartmanda yöneticimiz yoktu, ben kendimi yönetici olarak görüyordum. Maktulü daha önce kapı önüne ayakkabılarını koymaması konusunda uyarmıştım. Bu yüzden tartışmıştık. Bana küfür etmiş ve yumruk sallamıştı ama şikâyetçi olmamıştım. Olay günü servisimle giderken onunla tesadüfen karşılaştım. Yine bana hakaret etti. Güzergahımı değiştirmeme rağmen tekrar karşıma çıktı. Aracıyla bisikletine çarptım. Yine küfredince araçtan inip bıçakla üzerine yürüdüm. Sonrasını hatırlamıyorum.

EŞİ FERYAT ETTİ: "MUSTAFA BU ÖLÜMÜ HAK ETMEDİ"

Cinayete kurban giden Mustafa Çikin’in eşi S.Ç., mahkemede sanığın gerçeği çarpıttığını söyleyerek şikâyetçi oldu:

Sanık gerçekleri söylemiyor. Biz evimizi yeni almıştık ve aramızda büyük bir sorun yoktu. Olaydan birkaç gün önce, eşimle kapı önüne koyduğumuz ayakkabılar nedeniyle tartışmıştı. O sırada sanığın oğlu yanımıza gelip, bizden özür dileyerek, 'Babam sıkıntılı biri, ondan uzak durun' dedi. Olay günü eşim işe gitmek için bisikletiyle yola çıktı ama bir daha geri dönmedi. Mustafa bu şekilde ölümü hak etmemişti. Kendisinden şikayetçiyim ve en ağır cezayı almasını istiyorum.

MAHKEMEDEN MÜEBBET KARARI

Mahkeme heyeti, sanığın kasten öldürme suçunu işlediğine oy birliğiyle karar vererek müebbet hapis cezasına hükmetti. Ayrıca, olayda kullanılan bıçak nedeniyle "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 11 ay hapis cezası verdi. Ancak bu ceza ertelendi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, kararıyla adaletin yerini bulduğunu gösterdi.