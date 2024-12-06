DHA
Bursa'da Ankara kara yolu üzeri İnegöl ilçe girişinde seyir halinde olan Volkan Ç. (30) yönetimindeki otomobil, karayolundan karşıya geçmek isteyen 71 yaşındaki Asım Yağan'a çarptı.
İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Asım Yağan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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