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    Bursa'da kardeş kavgası: 2 yaralı

    Para meselesi yüzünden husumetli olan 2 kardeş, çıkan kavga sonucu yaralanarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 21.05.2020 - 10:17
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    Bursa'da kardeş kavgası: 2 yaralı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Çınarönü Mahallesi'nde, para meselesi yüzünden husumetli olan Murat K. ile kardeşi Mehmet K. arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü

    YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

    Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran ağabey kardeşi ayıramayan aile bireyleri, durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kavgayı kısa sürede ayırırken, yaralanan Murat ve Mehmet K. kardeşler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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