Bursa'da kardeşinin ölümüne neden olan sürücüyü pompalı tüfekle yaralayan şahıs kaçtı

- Bursa'da Onur Y., kardeşinin ölümüne neden olan Barış A.'yı pompalı tüfekle yaraladı.
- Olay sonrası Onur Y. kaçtı ve araç ile tüfek otoparkta terk edilmiş halde bulundu.
- Polis, Onur Y.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi'nde Onur Y., 2022 yılında aracıyla bisikletli kardeşi Uras Y.'nin (12) ölümüne neden olan sürücü Barış A.'nın (31) yaşadığı siteye giderek Barış A.'ya pompalı tüfekle defalarca ateş etti.
Barış A. yaralanırken Onur Y. ise geldiği araçla kaçtı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ARAÇ VE SİLAH BULUNDU
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Onur Y.'nin aracını olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki otoparkta terk edilmiş halde buldu.
Araçta yapılan incelemede suçta kullanılan tüfek de bulundu.
Polis ekipleri kaçan saldırganı arıyor.