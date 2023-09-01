Bursa'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: Rahmini ve sağlam olan yumurtalığını kaybetti Bursa’da yaklaşık 3 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 2 operasyon geçiren Derya Kara, hem yanlış teşhisle anneliğini kaybettiğini hem de ağrılarından kurtulamadığını söyledi.

İHA

Bursa’da karın ağrısı şikayetiyle 6 Mayıs 2021 tarihinde Osmangazi Aritmi Hastanesi'ne giden 41 yaşındaki Derya Kara, kadın doğum uzmanı tarafından muayene edildi.

Yapılan tahliller ve muayenenin sonucunda küçük bir operasyon geçireceği söylenen Kara, ağrıları sebebiyle kabul etti.

Hastaneye gitti: 'Doktor hiçbir sorun kalmadı' dedi

Rahim duvarının kazındığını ve patoloji için parça alındığını belirten Kara, doktorun ‘Hiçbir sorunun kalmadı’ demesiyle rahat bir nefes aldı.

Hafif ağrıları devam eden Kara, 10 gün sonra gelen patoloji sonucu ile dünyası başına yıkıldığını iddia etti.

"Sağ yumurtalığımın alınıp, sol kistli yumurtalığımın bırakıldığını öğrendim"

Doktorun kendisine patoloji sonuçlarına bakarak rahim kanseri olduğunu belirtmesi üzerine ne yapacağını şaşıran Kara, iddialarını şöyle sürdürdü:

“Bana ameliyattan başka çarem olmadığı söylendi. Ağlaya ağlaya ameliyat olmaya karar verdim. Pandemi dönemi olduğu için başka hastanelerden de randevu alamıyordum. Doktora güvendim. Her iki yumurtalığımı ve rahmimi alacaktı. Ağrılarım devam ettiği için dayanamadım. Ameliyat kapısından girene kadar yalvardım. 'Nokta kadar bir ihtimal varsa rahmimi almayın, anne olmak istiyorum' dedim. Ameliyat öncesi sağ yumurtalığım temizdi. Sol yumurtalığımda 4,5 santimlik kist vardı. Ameliyattan çıktıktan sonra yumurtalığımın bir tanesinin iyi durumda olduğu söylenerek bırakıldığı söylendi. Aradan geçen kısa bir zaman sonunda ağrılarım dinmeyince tekrar muayene için gittim. Sol yumurtalığında 4,5 santim kistin olduğu söylendi. Ben o gün sağ yumurtalığımı alıp, sol kistli yumurtalığımın bırakıldığını öğrendim."

"Anne olmak istedim yalvardım, kansersin dediler"

Kanser olmadığını da o zaman öğrendiğini iddia eden Kara, "Bu patoloji sonuçlarına göre, adli tıp kurumu raporumda var. Ben ondan anne olmak istedim. Yalvardım. 'Kansersin' dedi. Anne olmak için beklerken, kanser olduğumu öğrendim. Sonuna kadar davacıyım. Onu asla affetmeyeceğim. Sonuna kadar da davamın arkasındayım." dedi.

"Bütün sebep mide mikrobummuş, ben bu ağrıları sadece mide mikrobundan kaynaklı çekiyormuşum"

Ağrılarının ikinci ameliyattan sonra da geçmediğini belirten Kara, esas ağrının ise mideden olduğunu öğrenince şaşırdığını belirterek yaşadığı o günleri ise şu şekilde anlattı:

“Geçirdiğim 2 operasyona rağmen ağrılarım devam edince beni ameliyat yapan doktor, bağırsaklarımda sorun gördüğünü ilaçlı tomografiye girmem gerektiğini söyledi. Benden, kolonoskopi ve endoskopi isteyince ben artık bu hastaneye para yatırmaktan gücüm kalmadığı için devlet hastanesinden randevu alarak bütün testleri yaptırdım. Orada bağırsaklarımda herhangi bir sorun olmadığı ve sağlıklı çalıştığı öylendi. Mide mikrobum çıktı. 15 günlük bir ilaç tedavisinin ardından bütün ağrılarımdan kurtuldum. Bütün sebep mide mikrobummuş, ben bu ağrıları sadece mide mikrobundan kaynaklı çekiyormuşum.”

Öte yandan hastane ise açıklama yapmaktan kaçındı.