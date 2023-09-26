Bursa'da karısını öldürüp evini yakan sanığın cezası belli oldu Bursa'da, tartıştığı karısını bıçakla öldürdüğü ve sağlık ekibinin müdahalesine engel olmak için evinde yangın çıkardığı iddia edilen sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA Bursa'da 2021 yılında bir kadın, eşi tarafından vahşice öldürüldü.. Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda 33 yaşındaki Hibetullah El Muhammed El Nasır, eşi tarafından çocuklarının önünde bıçaklanarak öldürüldü. Öfkeli koca Muhammed R., yaralı eşine müdahale etmek isteyen sağlık ekibini elindeki bıçakla engelleyerek, evini ateşe verdi. Polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınan Muhammed R. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ailenin 4 ila 14 yaşlarındaki 6 çocuğu devlet korumasına alındı. Muhammed R., hakim karşısına çıktı. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, yabancı uyruklu tutuklu sanık Muhammed R. (34), taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı. Tercüman eşliğinde savunmasını yapan sanık, eşini öldürmediğini ileri sürdü. "Eşimle hiçbir sıkıntımız yoktu" Mahkeme başkanının, eşi Hibetullah El Muhammed El Nasır'ın vücudunda 34 bıçak darbesi bulunduğunu sorması üzerine Muhammed R, "Ben üzerinde kan olan bıçağı tutmadım. Eşimle hiçbir sıkıntımız yoktu." dedi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Pişmanlık duymadığını söyleyen sanık: Tüm cezaları kabul ediyorum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın pişmanlık duymadığını belirterek, mütalaa doğrultusunda indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı son sözleri sorulan sanık, "Verilecek tüm cezaları kabul ediyorum." diye konuştu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)